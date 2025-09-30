30.09.2025 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 30. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 30. September.

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hornbach Holding, Halbjahreszahlen

09:00 DEU: BGH entscheidet zu VW-Haftungsvergleichen im Dieselskandal

Die beklagte Volkswagen AG schloss im Juni 2021 Haftungsvergleiche mit ihrem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und einem ehemaligen Vorstandsmitglied sowie Deckungsvergleiche mit den D&O-Versicherern. Ein Untersuchungsbericht und weitere Prüfungen waren zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die beiden vormaligen Vorstandsmitglieder ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal fahrlässig verletzt hatten. Die Hauptversammlung stimmte den Vergleichsvereinbarungen im Juli 2021 mit über 99% zu. Die klagenden Kapitalanlegerschutzvereinigungen halten die Zustimmungsbeschlüsse für nichtig bzw. anfechtbar.(Az. II ZR 154/23)

DEU: Lufthansa, Ende der Urabstimmung der Vereinigung Cockpit über Streikmaßnahmen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/25

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/25

03:30 CHN: Staatlicher Einkaufsmanagerindex 9/25

03:45 CHN: RatingDog Einkaufsmanagerindex 9/25

08:00 GBR: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 8/25

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 9/25

10:00 ITA: Erzeugerpreise 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/25 (1. Veröffentlichung)

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 7/25

15:45 USA: MNI Chicago Einkaufsmanagerindex 9/25

16:00 USA: Jolts Offene Stellen 8/25

16:00 USA: Conference Board Verbrauchervertrauen 9/25

SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts «EcoDuo» mit dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Beim Projekt «EcoDuo» wurde getestet, inwiefern zwei Lkw-Anhänger durch eine Zugmaschine gezogen werden können. Dadurch sollen benötigte Fahrten reduziert werden. An der Veranstaltung nehmen außerdem der CEO von Schmitz Cargobull, Andreas Schmitz, der Vorsitzende der der Geschäftsführung Volkswagen Konzernlogistik, Simon Motter, der Leiter Transportnetzwerk Volkswagen Konzernlogistik, Ansgar Hermes, sowie der VDA-Geschäftsführer, Andreas Rade, teil.

14:00 DEU: Konferenz «Vision.A: KI-Turbo für die Apotheke»

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

