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30.09.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 30. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. September
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TERMINE UNTERNEHMEN
17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day
22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen
DEU: Gerresheimer, vorläufige Q2-Zahlen
DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung
FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)
USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26
03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26
03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26
08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26
11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)
14:30 USA: Handelsbilanz 8/26
14:30 USA: Konsumausgaben 8/26
14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26
14:30 USA: Private Einkommen 8/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI
SONSTIGE TERMINE
DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)
DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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