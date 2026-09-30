30.09.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 30. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 30. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

17:30 USA: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Investor Day

22:00 USA: Micron, Q4-Zahlen

DEU: Gerresheimer, vorläufige Q2-Zahlen

DEU: BMW, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)

FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

FRA: L' Oréal, außerordentliche Hauptversammlung

FRA: Totalenergies, Hauptversammlung

GBR: British American Tobacco, Kapitalmarkttag (zweiter Tag)

USA: Factset Research Systems, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 8/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 8/26

03:30 CHN: staatlicher Einkaufsmangerindex Dienste und Industrie 9/26

03:45 CHN: RatingDog-Einkaufsmanager Dienste und Industrie 9/26

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

08:45 FRA: Konsumausgaben 8/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 9/26

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 9/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen 9/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 9/26

11:00 ITA: Verbraucherpreise 9/26

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:00 DEU: Verbraucherpreise 9/26

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht

14:30 USA: BIP Q2/26 (3. Schätzung)

14:30 USA: Handelsbilanz 8/26

14:30 USA: Konsumausgaben 8/26

14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 8/26

14:30 USA: Private Einkommen 8/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI

SONSTIGE TERMINE

DEU: Ostdeutsches Energieforum unter dem Thema «Sicherheit in unsicheren Zeiten» (bis 01.10.)

DEU: Letzter Tag der Start-up-Messe «Bits & Pretzels»

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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