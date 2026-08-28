28.08.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 31. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 31. August

^

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen

13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26

08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26

09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26

11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)

HINWEIS

GBR: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:47 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. Die Wall Street notiert oberhalb der Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen