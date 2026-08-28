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28.08.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 31. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 31. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sto, Halbjahreszahlen
13:00 FIN: UPM Kymmene, außerordentliche Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland
01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 7/26
01:50 JPN: Industrieproduktion 7/26 (vorläufig)
03:30 CHN: PMI CFLP Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 8/26
07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 7/26
08:00 DNK: Arbeitslosenquote 7/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
09:30 POL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Sachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 8/26
11:00 BEL: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q2/26 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
USA: Treffen der G20-Finanzminister (bis 1.9.26)
HINWEIS
GBR: Feiertag, Börse geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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