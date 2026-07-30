30.07.2026 17:35:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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