31.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen

06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen

06:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystencall)

07:00 DEU: Fuchs, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystencall)

07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 BEL: Umicore, Halbjahreszahlen

07:30 FRA: Forvia, Halbjahreszahlen

07:45 FRA: Engie, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

08:00 ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen

12:00 GBR: Linde, Q2-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q2-Zahlen

12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen

13:00 USA: Moderna, Q2-Zahlen

13:45 USA: AbbVie, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Eaton, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbrauchervertrauen Tokio 7/26

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 6/26

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 6/26

01:50 JPN: Industrieproduktion 6/26 (vorläufig)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 6/26

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit Q2/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 7/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 6/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:30 POL: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 7/26

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 7/26

10:00 ITA: Economic Sentiment 7/26

11:00 EUR: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/26

15:45 USA: MNI Chicago PMI 7/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 7/26 (endgültig)

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Mögliches Urteil im Streit zwischen der Verwertungsgesellschaft Gema und Suno, dem Anbieter eines auf KI beruhenden Musikgenerators

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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