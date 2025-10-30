|
30.10.2025 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Oktober 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Oktober 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz)
07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen
07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen
09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen
11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen
11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen
12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen
12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen
12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen
FRA: Scor, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25
00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25
00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25
08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25
08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25
11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)
12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25
14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25
SONSTIGE TERMINE
KOR: Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders Meeting)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
