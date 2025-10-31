31.10.2025 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 31. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 31. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Uhr Pk, 12.00 Uhr Analystenkonferenz)

07:00 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen

12:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

FRA: Scor, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/25

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/25

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/25 (vorab)

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/25

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/25

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/25

08:00 DEU: Außenhandelspreise 9/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

10:00 ESP: Leistungsbilanz 8/25

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/25 (vorab)

12:00 PRT: Industrieproduktion 9/25

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/25

SONSTIGE TERMINE

KOR: Gipfeltreffen der Wirtschaftskooperation Apec (Apec Economic Leaders Meeting)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

