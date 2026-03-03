|
03.03.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. März 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. März 2026
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall)
07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen
07:30 DEU: Traton, Jahreszahlen (detailliert) (10.30 h Bilanz-Pk)
07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim
10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang 01/26
18:00 DEU: Patrizia, Jahreszahlen
22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen
DEU: Gabler, voraussichtlich Bekanntgabe Ausgabepreis
DEU: ISS Stoxx, Überprüfung der Indizes der Dax-Familie. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 2/26
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
20:00 USA: Fed, Beige Book
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.