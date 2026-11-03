TAGESVORSCHAU: Termine am 4. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)

06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M.

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investor Day

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26

14:30 USA: Handelsbilanz 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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