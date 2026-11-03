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03.11.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 4. November 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. November
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen
06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)
06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update
07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)
07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)
07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen
07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz
07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen
07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen
07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen
07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen
07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update
09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M.
13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen
13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen
13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen
13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen
22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen
22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen
22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Evonik, Investor Day
GBR: Unilever, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26
09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26
14:30 USA: Handelsbilanz 9/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe
10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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