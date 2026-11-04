04.11.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 4. November

^

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)

06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall)

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz)

07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update

09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M.

13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen

13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen

22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Evonik, Investor Day

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig)

12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26

14:30 USA: Handelsbilanz 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe

10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX markiert neues Alltzeithoch -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwrts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen