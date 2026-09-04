04.09.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 4. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 4. September

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen

GBR: Unilever, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Arbeitszeitwünsche 2025

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/26

08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 7/26

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe, Umsatz 7/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q2/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: CleanTech-Konferenz 2026 u.a. mit Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD)

DEU: Beginn der Elektronikmesse IFA 2026 (bis 8. September) +09.00 Eröffnungsrundgang mit Digitalminister Karsten Wildberger und Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner

DEU: 8. Länderkonferenz Rhein Der Gastgeber, Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), berät sich mit Anrainern des Rheins zur aktuellen Situation sowie langfristigen Herausforderungen an dem Fluss.

IRL: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit verschiedenen Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.
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