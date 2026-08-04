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04.08.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. August 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. August
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:45 DEU: Basler, Q2-Zahlen (14.00 Analystencall)
06:45 DEU: Fresenius, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall)
07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk, 10.00 Analystencall)
07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystencall)
07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 Pk, 14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen
07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen
07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Elringklinger, Q2-Zahlen (14.00 Call)
07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)
07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen
07:30 DNK: Novo Nordisk, Q2-Zahlen
07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall und Pk)
08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen
08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen
08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen
08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen
08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026
12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen
12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen
13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen
13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen
15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung zu Axalta-Fusion
22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen
22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen
22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen
22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen
22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen
22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts 7/26
DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026
USA: BorgWarner, Q2-Zahlen
USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 7/26
08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)
09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 7/26
09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Services Index 7/26
16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
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