05.08.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 5. August

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk, 10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen (8.30 Pk, 10.00 Analystencall)

07:00 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen (7.30 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Sandoz, Halbjahreszahlen

07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Elringklinger, Q2-Zahlen (14.00 Call)

07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 Pk, 9.30 Analystencall)

07:30 AUT: Voestalpine, Q1-Zahlen

07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q2-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Halbjahreszahlen (detailliert) (9.00 Analystencall und Pk)

08:00 CHE: Glencore, Halbjahreszahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Next, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Halbjahreszahlen

08:00 JPN: Suzuki Motor, Q1-Zahlen

08:00 JPN: Honda Motor, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: VDMA zum Auftragseingang Juni 2026 und 2. Quartal 2026

12:45 USA: Eli Lilly, Q2-Zahlen

12:45 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen

13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 USA: Uber Technologies, Q2-Zahlen

15:00 NLD: Akzo Nobel, außerordentliche Hauptversammlung zu Axalta-Fusion

22:00 CHE: Transocean, Q2-Zahlen

22:00 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen

22:00 USA: Expedia, Q2-Zahlen

22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 USA: Sandisk, Jahreszahlen

22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts 7/26

DEU: KfW, Förder- und Geschäftszahlen 1. Halbjahr 2026

USA: BorgWarner, Q2-Zahlen

USA: Honeywell Aerospace, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 7/26

08:45 FRA: Industrieproduktion 6/26

09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/26 (vorläufig)

09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 7/26

09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/26

15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 7/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Services Index 7/26

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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