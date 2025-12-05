|
05.12.2025 06:04:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Dezember 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 5. Dezember 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
11:00 CHE: Swiss Re, Investor Day
17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung
GBR: Associated British Foods, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 10/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 10/25
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 9/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 10/25
08:00 ROU: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 10/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 10/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 11/25
09:00 ESP: Industrieproduktion 10/25
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 10/25
11:00 EUR: BIP Q3/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q3/25
11:00 EUR: Haushaltskonsum Q3/25
11:00 EUR: Beschäftigung Q3/25 (endgültig)
11:00 GRC: BIP Q3/25
16:00 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/25
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (vorab)
21:00 USA: Konsumentenkredite 10/25
EUR: S&P Rating Deutschland
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.