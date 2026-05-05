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05.05.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen
07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call)
07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall)
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen
07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz
07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)
07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)
08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz
10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung
10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung
10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung
10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung
11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung
12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen
12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen
12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen
13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen
14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
15:00 USA: American Express, Hauptversammlung
16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung
17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz
18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen
22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen
22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen
22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
USA: Cummins, Q1-Zahlen
USA: Fiserv, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
AUS: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26
08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin
DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin
DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin
09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn
Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.
11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln
13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin
BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel
PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
HINWEIS
CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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