05.03.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 5. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (9.00 Analystencall)

07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Bilanz-Pk)

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: Renk, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)

07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen

08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Admiral, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Jahreszahlen

NLD: Universal Music Group, Jahreszahlen

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)

08:45 FRA: Industrieproduktion 1/26

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/26

14:30 USA: Im- und Exportpreise 1/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 1/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Landwirtschaftstag der Volksbank- und Raiffeisenbanken u. a. mit Agrarminister Till Backhaus (SPD), Felix Lutz (Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (DG AGRI), Karsten Trunk (Präsident des Bauernverbandes Mecklenburg Vorpommern e. V.)

10:30 DEU: Oberlandesgericht verhandelt Klage Bundesverband Verbraucherzentralen gegen Penny-Rabattapp. Der Verbraucherverband klagt auf Unterlassung und ist der Meinung, dass Penny gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt und besonders ältere Kunden benachteiligt, die keine App nutzen.

11:00 DEU: Pk Deutsche Bundesbank zum Geschäftsbericht 2025, Frankfurt/M.

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)

EUR: Treffen der Innen- und Justizminister der EU

ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)

CHN: Beginn des chinesischen Volkskongresses, Peking

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen