TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 05. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26

AUT: Andritz, Kapitalmarkttag

DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag

DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26

FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

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