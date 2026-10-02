02.10.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 05. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: VDMA, Auftragseingang 8/26

AUT: Andritz, Kapitalmarkttag

DEU: Deutsche Telekom, KI-Investorentag

DEU: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Neuzulassungszahlen 8/26

FRA: Air Liquide, Kapitalmarkttag

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26

09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/26

10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 8/26

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 9/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Tagung ASPO Deutschland, Wuppertal-Institut und Vereinigung Deutscher Wissenschaftler zu Energiesouveränität

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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