TAGESVORSCHAU: Termine am 6. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. April

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16:00 USA: ISM Services 3/26

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Feiertag "Ostermontag"

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