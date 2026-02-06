|
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen
06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen
07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen
07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen
12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen
12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen
13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025
08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26
09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.
CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia
