TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Toyota, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 SWE: Skanska, Jahreszahlen

12:00 USA: Biogen, Inc., Q4-Zahlen

12:55 USA: Under Armour, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 12/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 12/25 und Jahr 2025

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: Industrieproduktion 12/25

08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Industrieproduktion 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 12/25

08:45 FRA: Leistungsbilanz 12/25

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 1/26

09:00 CHE: Arbeitslosenquote 1/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 12/25

14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)

21:00 USA: Konsumentenkredite 12/25

SONSTIGE TERMINE

DEU: Konsumgütermesse Ambiente, Frankfurt/M.

CYP: Informelles Treffen der Umweltminister der EU-Staaten, Nikosia

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

