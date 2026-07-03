03.07.2026 17:36:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Juli

^

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2

18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2

18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz

DEU: Traton, Pre-Close-Call Q2

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/26

09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26

11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26

15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM-Index Service 6/26

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.07.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.07.26 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
02.07.26 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen