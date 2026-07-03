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03.07.2026 17:36:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 6. Juli 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 6. Juli
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TERMINE UNTERNEHMEN
14:00 DEU: Gea Group, Pre-Close-Call Q2
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close-Call Q2
18:00 ESP: Repsol, Q2-Umsatz
DEU: Traton, Pre-Close-Call Q2
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 4/26
09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26
10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26
15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichung)
16:00 USA: ISM-Index Service 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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