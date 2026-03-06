TAGESVORSCHAU: Termine am 6. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 6. März 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.00 Analystencall)

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

17:45 FRA: Atos, Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/26

08:00 NOR: Industrieproduktion 1/26

08:00 ROU: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)

08:30 HUN: Industrieproduktion 1/26

11:00 GRC: Arbeitslosenquote Q4/25

11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/25

11:00 EUR: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Beschäftigung Q4/25v (endgültig)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/26

21:00 USA: Konsumentenkredite 1/26

TERMINE SONSTIGES

CHN: Nationaler Volkskongress, Peking

