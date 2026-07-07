07.07.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 7. Juli

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TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Shell, Q2-Umsatz

10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung

11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26

08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26

14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt

14:30 USA: Handelsbilanz 5/26

SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen

09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Asiens Börsen im Minus
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag abwärts.
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