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06.05.2026 17:38:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Mai
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TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Aumovio, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen (9.00 Call)
07:00 DEU: Kontron, Q1-Zahlen (9.00 Call)
07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen (7.30 Pk, 8.30 Analystenkonferenz)
07:00 DEU: GFT, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Wacker Neuson, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Knorr Bremse, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen
07:00 AUT: AMS Osram AG, Q1-Zahlen (9.45 Presse- und Analystenkonferenz)
07:00 BEL: Argenx, Q1-Zahlen
07:00 BEL: Solvay, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen
07:00 FRA: Kleppiere, Q1-Umsatz
07:00 LUX: SAF Holland, Q1-Zahlen
07:15 DEU: Suss Mircotec, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Rheinmetall, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 Analystenkonferenz)
07:30 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz, 10.30 Pk)
07:30 DEU: ElringKlinger, Q1-Zahlen (13.00 Call)
07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz)
07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Bouygues, Q1-Zahlen
07:30 FRA: Legrand, Q1-Zahlen
07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen
07:45 FRA: Engie, Q1-Zahlen
08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Umsatz
08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Helios Towers, Q1-Zahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen
10:00 DEU: Allianz, Hauptversammlung
10:00 DEU: MTU, Hauptversammlung
10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Q1-Zahlen
10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung
10:00 NOR: Norsk Hydro, Hauptversammlung
10:30 DEU: Talanx, Hauptversammlung, Hannover
10:30 DEU: HanseMerkur, Bilanz-Pk, Hamburg
10:30 CHE: DSM-Firmenich, Hauptversammlung
10:30 GBR: BAE Systems, Hauptversammlung
11:00 DEU: Gasag, Jahres-Pk, Berlin
11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung
11:00 DEU: Würth-Gruppe, Bilanz-Pk (digital), Künzelsau
12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung
12:00 GBR: Standard Chartered, Hauptversammlung
12:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Hauptversammlung
13:00 GBR: Barclays, Hauptversammlung
13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen
14:00 USA: UPS, Hauptversammlung
14:00 USA: Citigroup Inc, Investor Day
15:00 FRA: Schneider Electric, Hauptversammlung
15:00 USA: GE Healthcare, Hauptversammlung
17:45 FRA: Airbus Auslieferungen/Aufträge 4/26
17:45 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen
18:00 ITA: Enel, Q1-Zahlen
22:00 USA: Airbnb, Q1-Zahlen
22:00 USA: News Corp, Q3-Zahlen
22:00 USA: Lyft, Q1-Zahlen
22:00 USA: Expedia Group, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Vincorion, Q1-Zahlen
DEU: KfW, Q1-Zahlen
PRT: EDP, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 3/26
08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 2/26
08:45 FRA: Handelsbilanz 3/26
09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 4/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 4/26
09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 3/26
12:00 IRL: Arbeitslosenquote 4/26
14:30 USA: Lohnstückkosten Q1/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Bauinvestitionen 3/26
21:00 USA: Konsumentenkredite 3/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog» u.a. mit Bundesbank-Vorstand Michael Theurer und dem Bafin-Exekutivdirektor Bankenaufsicht Nicolas Speer
09:00 DEU: Konferenz der Europäischen Kommission und der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Thema «European Financial Integration» mit EZB-Vizepräsident Luis de Guindos und EU-Finanzkommissarin Maria Luís Albuquerque
09:00 DEU: IHK-Tag zum Thema «Wie wird Wirtschaft(en) in Deutschland einfacher?» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Berlin
09:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange, Karlsruhe
11:00 DEU: 76. Übersee-Tag mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Hamburg
14:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie mit Reden von Bundesbauministerin Verena Hubertz, Verkehrsminister Patrick Schnieder, Finanzminister Lars Klingbeil und Digitalminister Karsten Wildberger
+ 13.30 Statement des neuen Bauindustrie-Präsidenten
15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu den Ergebnissen der aktuellen Steuerschätzung
PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu
USA/ITA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien und im Vatikan
USA: US-Präsident Trump empfängt Brasiliens Präsident Lula
GBR: Wahltag in Großbritannien - entscheidende Stunden für Premierminister Keir Starmer
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