07.10.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 7. Oktober 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 7. Oktober

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TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 DEU: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag

DEU: SFC Energy, Kapitalmarkttag

NLD: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SGP: IWF-Chefin Georgieva, Begrüßungsrede IWF-Herbsttatung

08:00 DEU: Industrieproduktion 8/26

08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 8/26

13:00 USA: MBA Hypothkenanträge

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed-Sitzungsprotokoll 15./16.9.26

21:00 USA: Verbraucherkredite 8/26

SONSTIGE TERMINE

11:45 NOR: Bekanntgabe Chemie-Nobelpreis

16:30 DEU: Diskussionsveranstaltung EnergieMittelstand e. V. zu wirtschafts- und steuerpolitischen Rahmenbedingungen für den Mittelstand

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
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