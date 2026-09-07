|
07.09.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 7. September 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 7. September
^
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Standard Life, Halbjahreszahlen
08:00 DEU: Hannover Rück, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
14:15 CHE: Swiss Re, Pk anlässlich Rendez-Vous de Septembre in Monte Carlo
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/26 (vorläufig)
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/26
08:00 ROU: BIP Q2/26 (vorläufig)
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/26 (vorläufig)
08:30 HUN: Industrieproduktion 7/26
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/26
10:30 DEU: Sentix-Konjunkturerwartungen 9/26
11:00 EUR: BIP Q2/26 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/26
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
IRL: Informelles Treffen der Landwirtschaftsminister der EU-Staaten
HINWEIS
USA: Feiertag, Börse geschlossen
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.