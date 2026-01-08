|
TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz
08:00 NLD: ING, Pre-Close Q4/25
08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz
08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz
10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/25
DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25
KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25
08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1.
bis 3. Vierteljahr 2025
08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25
11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25
11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25
11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 10/25
14:30 USA: Produktivität, Q3/25
16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25
SONSTIGE TERMINE
17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt
DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor
DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
