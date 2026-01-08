08.01.2026 06:04:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 8. Januar 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 FRA: Sodexo, Q1-Umsatz

08:00 NLD: ING, Pre-Close Q4/25

08:00 GBR: Tesco, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Shell, Q4-Umsatz

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/25

DEU: Traton, Pre-Close Call Q4/25

KOR: Samsung, vorläufige Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 11/25

08:00 DEU: Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1.

bis 3. Vierteljahr 2025

08:30 CHE: Verbraucherpreise 12/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 11/25

11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 12/25

11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/25

11:00 EUR: Industrievertrauen 12/25

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (2. Schätzung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Handelsbilanz 10/25

14:30 USA: Produktivität, Q3/25

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 10/25

21:00 USA: Konsumentenkredite 11/25

SONSTIGE TERMINE

17:00 DEU: Bankendialog Bundesverband deutscher Banken zur Frage, wie digitales Banking sicher bleibt

DEU: Startup-Verband legt neue Zahlen zur Gründungen im Jahr 2024 vor

DEU: Voraussichtlich erste Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt zwischen Bahn und GDL

USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

