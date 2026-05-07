07.05.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 8. Mai

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TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 JPN: Sony, Jahreszahlen und Update Strategie

06:25 JPN: Toyota, Jahreszahlen

06:00 NOR: Aker ASA, Q1-Zahlen

06:45 DEU: Krones, Q1-Zahlen (13.00 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Commerzbank, Q1-Zahlen und Strategie (9.00 Analystenkonferenz, 10.45 Pk)

07:00 DEU: Evonik, Q1-Zahlen (11.00 Call)

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen (10.30 Pk)

07:45 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Q1-Zahlen

08:30 JPN: Nintendo, Jahreszahlen

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

10:00 DEU: Sto, Q1-Zahlen

10:00 NLD: Philips, Hauptversammlung

11:00 GBR: HSBC Holdings, Hauptversammlung

11:00 DEU: Villeroy & Boch, Hauptversammlung

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:00 ESP: ACS, Hauptversammlung

13:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung

16:00 USA: Colgate-Palmolive, Hauptversammlung

16:00 USA: AbbVie, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Handelsbilanz 3/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 3/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, April 2026

08:00 FIN: Handelsbilanz 3/26 (vorläufig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 4/26

09:00 AUT: Industrieproduktion 3/26

09:00 ESP: Industrieproduktion 3/26

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 4/26

11:00 GRC: Verbraucherpreise 4/26

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 4/26

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 5/26 (vorläufig)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 3/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

12:00 DEU: Online-Gespräch OECD Berlin Centre mit Ökonom Sebastian Dullien u.a. zu möglichen Reformen in Deutschland und Europa zum Wirtschaftswachstum

DEU: Antrittsbesuch von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) in Kanada

USA: US-Außenminister Marco Rubio in Italien

PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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