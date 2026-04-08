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08.04.2026 17:34:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. April 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. April

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TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung

10:00 DEU: Condor, Mediengespräch zu den Jahreszahlen 2025

13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung

13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung

14:00 USA: Dow, Hauptversammlung

15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

17:45 FRA: Airbus, Auslieferungen und Bestellungen 3/26

TERMINE KONJUNKTUR

POL: Zentralbank, Zinsentscheid

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26

08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26

08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25

08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26

11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Pressetermin des Stromnetzbetreibers Mitnetz, u. a. zu Investitionen in 2026 und Entwicklung erneuerbarer Energien

0ß9:30 DEU: TenneT Germany lädt zum offiziellen Bauauftakt für den Netzverknüpfungspunkt (NVP) Sengwarden ein

16:00 DEU: Online-Jahres-Pk Energieversorger Enercity

16:00 USA: IWF-Geschäftsführerin Kristalina Georgieva hält eine Eröffnungsrede im Vorfeld der Frühjahrstagung des IWF/der Weltbank

17:00 USA: NATO-Generalsekretär Mark Rutte hält eine Rede am Ronald Reagan Presidential Foundation Institute in Washington D.C.

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.
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