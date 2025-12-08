Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Dezember 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. Dezember 2025

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Uhr Bilanz-Pk, 12.30 Uhr Analystenkonferenz, Essen)

08:00 GBR: British American Tobacco, Jahresumsatz

10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA, Jahres-Pk, Frankfurt/M.

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 11/25

18:30 GBR: Anglo American, außerordentliche Hauptversammlung

22:30 USA: GE Vernova, Investor Day

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Home Depot, Investor Day

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Handelsbilanz 10/25

08:00 DEU: Arbeitskosentenindex Q3/25

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 11/25

08:30 HUN: Verbraucherpreise 11/25

11:00 GRC: Verbraucherpreise 11/25

15:45 CDN: Zentralbank, Zinsentscheid

SONSTIGE TERMINE

DEU: Cyber Defence Conference 2025, Bonn

08:30 CHE: Weltluftfahrtverband IATA Global Media Day mit Finanzprognosen für 2025 und 2026

09:00 DEU: Fachkonferenz Deutsche Bundesbank: «AI and the Future of Central Banking» u.a. mit einer Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel

09:00 DEU: Läuten Börsenglocke (Bell Ringing Ceremony) anlässlich 25 Jahre Börsenjubiläum Borussia Dortmund

09:30 DEU: Internationaler Branchentreff der Biogasbranche «Biogas Convention & Trade Fair»

11:15 DEU: DIW 100 Lecture mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, Berlin

14:00 DEU: Konferenz Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft e.?V. (BDE) zu Verpackungsrecycling

14:30 DEU: Tag der Metall- und Elektro-Industrie «Soziale Marktwirtschaft - Von der Krise zur Reform» u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz, SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf und FDP-Bundesvorsitzenden Christian Dürr, Berlin

18:30 DEU: Bankendialog «Künstliche Intelligenz im Finanzsektor - zwischen Regulierung und Realität» Bundesverband deutscher Banken e.V., Frankfurt/M.

BEL: Fortsetzung des Treffens der Innen- und Justizminister der EU

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

