TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Februar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Februar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen

18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025

USA: Loews, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25

00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25

08:00 NOR: BIP Q4/25

09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26

SONSTIGE TERMINE

DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen

Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.

DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
