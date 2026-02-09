|
09.02.2026 06:04:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Februar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. Februar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen
08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Jahreszahlen
18:00 DEU: Aumovio, Pre-Close Call 2025
USA: Loews, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 12/25
00:50 JPN: Handelsbilanz 12/25
08:00 NOR: BIP Q4/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 1/26
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: 14. Führungstreffen Energie, Essen
Branchentreff mit wirtschaftspolitischem Fokus. Perspektiven für die Energiewelt von morgen.
DEU: Vierte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
