08.01.2026 17:34:38
TAGESVORSCHAU: Termine am 9. Januar 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 9. Januar 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Sainsbury, Q3-Umsatz
09:00 NOR: Yara, Capital Markets Day
TERMINE KONJUNKTUR
02:30 CHN: Erzeugerpreise 12/25
02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/25
08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 11/25
08:00 DEU: Dienstleistungsbereich, Umsatz 10/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 11/25
08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 12/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 11/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 11/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/25
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 12/25
14:30 USA: Baubeginne und Genehmigungen 09/25 und 10/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 1/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
ITA: Jahres-Pk Italiens Regierungschefin Meloni
EUR: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa zu politischen Gesprächen in Syrien und im Libanon
USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (bis 9.1.2026)
HINWEIS
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.