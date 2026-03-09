09.03.2026 06:04:39

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. März 2026

^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen

22:05 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

DEU: Gabler, voraussichtlich erster Handelstag im Börsensegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/26

02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/26

06:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 1/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Industrieproduktion 1/26

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/26

TERMINE SONSTIGES

DEU: IWH-Jahrestagung zum Thema «Gesellschaftlicher Zusammenhalt in der Transformation», Halle (Saale)

EUR: Treffen der Euro-Gruppe

EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

