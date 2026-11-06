06.11.2026 17:34:38

TAGESVORSCHAU: Termine am 9. November 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 9. November

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: KKR & Co, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26

02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26

06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig)

08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 10/26

08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München

DEU: SZ Wirtschaftsgipfel u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU), Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich, Marseille

TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington

HINWEIS

SGP: Feiertag, Börse geschlossen

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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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