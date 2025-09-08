TAGESVORSCHAU: Termine am 9. September 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. September 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung

13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M.

16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)

22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA

FRA: Kering, Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25

08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility

+ 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang

