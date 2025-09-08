|
08.09.2025 17:34:39
TAGESVORSCHAU: Termine am 9. September 2025
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 9. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M.
16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA
FRA: Kering, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility
+ 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
