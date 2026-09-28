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28.09.2026 06:10:39
TAGESVORSCHAUMontag, 28. September 2026
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*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture
*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
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*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)
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