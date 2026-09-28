28.09.2026 06:10:39

TAGESVORSCHAUMontag, 28. September 2026

===

*** 07:30 DE/Symrise AG, Pre-Close Aide-Mémoire 3Q

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher hält Global Economy Lecture

*** 16:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

===

*** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 00:11 ET (04:11 GMT)

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Asiens Börsen uneinheitlich
Die Aktienmärkte in Fernost finden am Montag keine einheitliche Richtung.
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