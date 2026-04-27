TagMaster Registered B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TagMaster Registered B äußerte sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 SEK gegenüber -0,520 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 110,7 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at