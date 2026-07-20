TagMaster Registered B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TagMaster Registered B äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,480 SEK erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat TagMaster Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 116,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at