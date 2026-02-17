Tahmar Enterprises: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tahmar Enterprises ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tahmar Enterprises die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 99,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 9,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at