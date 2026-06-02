02.06.2026 06:31:29

Tahmar Enterprises präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tahmar Enterprises hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,30 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,710 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 3,2 Millionen INR, gegenüber 3,3 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,90 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,590 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tahmar Enterprises -0,280 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 25,89 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 33,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,70 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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