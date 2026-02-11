|
11.02.2026 06:31:28
Tai Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Tai Industries hat sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Tai Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 39,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 399,6 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 662,0 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at

