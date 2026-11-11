Tai Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tai Industries hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Tai Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,590 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 827,8 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tai Industries 305,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at