Tai Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tai Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,65 Prozent auf 354,4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at