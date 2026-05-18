Tai Lim Packaging Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tai Lim Packaging Industries hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -77,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tai Lim Packaging Industries ein EPS von -61,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187,06 Milliarden KRW – ein Plus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tai Lim Packaging Industries 185,04 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at