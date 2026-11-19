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19.11.2026 06:31:28
Tai Lim Packaging Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Tai Lim Packaging Industries ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tai Lim Packaging Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 98,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 15,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,36 Prozent auf 202,47 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 197,79 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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