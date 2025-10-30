Taiba Investment Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Taiba Investment Company Bearer präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 SAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,230 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Taiba Investment Company Bearer 276,3 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 268,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at