Taiga Building Products: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taiga Building Products hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,12 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Taiga Building Products mit 0,120 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 433,0 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 431,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at