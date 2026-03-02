02.03.2026 06:31:29

Taiga Building Products gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taiga Building Products hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Taiga Building Products vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Taiga Building Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 359,6 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 389,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Taiga Building Products 0,440 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,63 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,63 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

