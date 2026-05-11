Taiga Building Products hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Taiga Building Products hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 CAD je Aktie generiert.

Taiga Building Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 349,2 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 399,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at