Taihan Electric Wire: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Taihan Electric Wire hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 262,33 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,10 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 009,23 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 833,99 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Taihan Electric Wire hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 495,18 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 409,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3 636,02 Milliarden KRW, während im Vorjahr 3 291,30 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

