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18.05.2026 06:31:29
Taihan Electric Wire hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Taihan Electric Wire hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -40,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren 151,00 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1 083,36 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 26,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,46 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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